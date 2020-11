Jogador do Spezia rendido a Cristiano Ronaldo: "Aconselhou-me"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:05 Facebook

Emmanuel Gyasi, jogador do recém-promovido Spezia, partilhou a conversa que teve com o craque português após o duelo com a Juventus.

O jogo do último domingo, entre o Spezia e a Juventus, não foi só especial para Cristiano Ronaldo, que regressou aos relvados depois de recuperar da covid-19 e marcou dois golos. Emmanuel Gyasi, extremo da equipa da casa, é um admirador do jogador português e não escondeu a felicidade por ter falado com o craque.

Após o apito final, Emmanuel fez questão de falar da admiração que tem por CR7.

"Depois do jogo contra a Juventus tive uma conversa com o Cristiano Ronaldo. Disse-lhe que é uma grande inspiração para mim e para a maioria dos jogadores, em especial para os mais novos. Ele sorriu, agradeceu-me e aconselhou-me a trabalhar arduamente para tornar os meus sonhos realidade", referiu o jovem ganês à imprensa italiana.