Jorge Mendes em contacto com o Sporting por Cristiano Ronaldo

Imprensa inglesa avança que os leões são um dos clubes que o empresário mantém conversações.

A saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United continua como a probabilidade mais forte e o destino poderá passar por Portugal. Segundo o portal "The Athletic", o agente Jorge Mendes está em negociações com o Sporting tendo em vista a transferência do avançado para o clube leonino.

De acordo com a mesma publicação, o Sporting é um dos vários emblemas com quem Jorge Mendes mantém conversações. O regresso a Alvalade implicaria um esforço financeiro pelo clube verde e branco, sendo que este é o principal obstáculo a ultrapassar.

Recorde-se que ma terça-feira Cristiano Ronaldo regressou ao centro de treinos do Manchester United, acompanhado por Jorge Mendes, para ter uma reunião com a direção do clube e com o treinador Erik ten Hag. Segundo a imprensa britânica, não houve grandes desenvolvimentos na sequência da mesma, visto que o avançado continua a querer sair.