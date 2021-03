Juventus e uma prenda especial ao "melhor de todos os tempos"

JN Hoje às 14:51 Facebook

O presidente do clube italiano ofereceu uma camisola a Cristiano Ronaldo para assinalar o golo 770 da carreira do avançado português, número que lhe permitiu superar o recorde de Pelé.

Andre Agnelli, presidente da "vecchia signora" entregou uma camisola ao capitão da seleção nacional com o número 770 nas costas e um nome que não deixa dúvidas sobre a forma como o clube "vê" o futebolista.

"G.O.A.T." era o que se podia ler no local onde costumam estar os nomes dos atletas e a sigla significa "Greatest Of All Time", que é como quem diz o "melhor de todos os tempos".

A iniciativa decorreu antes do arranque do duelo da Juventus com o Benevento, da Liga italiana.