Juventus terá três cenários para Cristiano Ronaldo, um deles é a venda

A equipa de Turim já chegou a acordo com os atletas para a redução dos salários mas os 90 milhões que a "vecchia signora" vai poupar poderão não ser suficientes para combater a crise, E a "solução" pode passar por vender Cristiano Ronaldo,

A pandemia da Covid-19 obrigou à paragem das competições, o que obrigou os clubes a tomarem algumas medidas, como a redução dos salários dos jogadores. A Juventus, que até tem três jogadores que testaram positivo ao novo coronavírus - Dybala, Matuidi e Rugani - chegou a acordo com os atletas na semana passada, acordo esse que permitirá à equipa de Turim poupar 90 milhões de euros.

Mas numa altura em que se vive de incerteza e sem a data de regresso das competições definida - a Serie A é a que está mais tempo parada devido aos números preocupantes que existem em Itália devido ao novo coronavírus - a Juventus teme que o corte dos salários possa não chegar e estuda alguns cenários. Três relacionados com Cristiano Ronaldo.

O craque português, que chegou à equipa de Turim na época 2018/19 depois de nove épocas no Real Madrid, a troco de 100 milhões de euros, é a joia da coroa do plantel mas a Juventus pondera a venda do passe do atleta por 70 milhões de euros para resolver possíveis problemas de tesouraria.

Segundo o "Il Messaggero", o campeão italiano tem mais duas hipóteses em cima da mesa. A primeira, passaria por manter o avançado até ao final de contrato - Ronaldo assinou uma ligação até 2022 - e aí a decisão de permanecer em Itália estaria mais ao lado do atleta. Por último, existe ainda a hipótese de renovar com o camisola sete mas com um salário bem mais reduzido.

Em época e meia ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo já disputou 75 jogos e marcou 53 golos.