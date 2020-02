Kátia Aveiro desvenda a origem dos dribles à CR7

JN Hoje às 10:41 Facebook

Esta quarta-feira é dia de festa na família Aveiro. Cristiano Ronaldo completa 35 anos e a irmã, Kátia Aveiro, fez questão de deixar uma longa mensagem ao craque nas redes sociais, na qual recorda alguns episódios de infância.

"O que dizer de ti? que és um orgulho , dizer que não existem palavras para expressar o que acho de ti, não só como meu irmão mas como homem, como amigo, como pai, como filho e como ser humano acima de tudo, olhar para trás e ver como o tempo passou e o homem maravilhoso que te tornaste", começa por escrever Kátia Aveiro, contando ainda como nasceram os "dribles à CR7": numa ida à praia às escondidas da mãe, Dolores Aveiro.

"E não vou contar as vezes que desaparecias de casa para saltar a vedação do campo no poço da quinta falcão para a jogar à bola (depois inventaram o golo de cabeça mais alto da história). E não vou contar o dia que a gente foi à praia os dois e a mãe até hoje pensa que fomos à reunião da catequese e foi aí que apareceram (os dribles à CR7)", rematou.

Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de todos os tempos, completa esta quarta-feira 35 anos. O capitão da seleção nacional, atualmente na Juventus, conta com uma lista infidável de recordes e um palmarés recheado de troféus, a maioria conquistados pelo Real Madrid. Ao serviço da equipa das quinas, destaca-se a conquista do Euro 2016 bem como da Liga das Nações, em julho de 2019.