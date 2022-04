Klopp sobre Cristiano Ronaldo: "Não consigo imaginar o que ele está a sentir"

No final do jogo entre o Manchester United e o Liverpool, que os "reds" golearam por 4-0, o treinador Jurgen Klopp não esqueceu Cristiano Ronaldo.

O Liverpool recebeu e goleou o Manchester United e assumiu, à condição, a liderança da Premier League mas o resultado não foi, para Jurgen Klopp, o que mais importou. Mais do que os três pontos, o treinador alemão destacou o minuto sete, quando os adeptos dos Liverpool e do United puseram a rivalidade de parte para mostrar solidariedade a Cristiano Ronaldo, que não foi a jogo devido ao falecimento de um dos filhos recém-nascidos.

"Foi um verdadeiro show de classe e, claro, todos os nossos pensamentos desde o momento em que ouvimos o que aconteceu foram para o Cristiano e para a sua família. Não consigo nem imaginar como deve ser, o que está a sentir. O meu momento foi o sétimo minuto do jogo, quando todo o estádio mostrou classe pura. Há tantas coisas que são muito mais importantes na vida do que o futebol... Sentimos muito pelo Cristiano e pela sua família. Esse foi o meu momento do jogo", disse Jurgen Klopp.

No jogo entre o Liverpool e o Manchester United, em Anfield, a contar para a 30.ª jornada da liga inglesa, os jogadores jogaram com uma braçadeira preta e, ao minuto sete, todos os adeptos bateram palmas durante um minuto para dar apoio a Cristiano Ronaldo enquanto cantavam o tema "You'll Never Walk Alone".