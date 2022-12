Mãe de criança marroquina que gozou com Ronaldo pede desculpa: "Chegou a recusar-se a comer"

Uma criança de nove anos fez uma piada com Cristiano Ronaldo depois da vitória de Marrocos sobre Portugal, no Mundial 2022, e acabou por sofrer insultos nas redes sociais.

"O aeroporto de Portugal é para ali. Onde está o Ronaldo neste momento? Está a chorar no carro dele! Pobre Ronaldo". A piada é inofensiva e nada mais é do que uma piada, mas acabou por deixar uma criança marroquina em sofrimento. Depois da vitória (1-0) de Marrocos sobre Portugal, que acabou por afastar a equipa das quinas do Mundial 2022 nos quartos de final, uma menina marroquina fez a piada com o capitão da seleção nacional durante uma reportagem. As imagens depressa se tornaram virais e ganharam destaque, deixando a criança numa situação complicada. As críticas nas redes sociais foram muitas, deixando a menina mal, ao ponto de deixar de comer.

"Ela está a viver uma desafiante condição psicológica e chegou ao ponto de se recusar a comer ou a falar como consequência do que disse. Tendo em conta que a minha filha não entende o desporto, posso garantir que ela não tinha a intenção de insultar Cristiano Ronaldo. Ela apenas repete o que os outros dizem. As ações são de uma criança. Ela tem nove anos e quer partilhar a sua felicidade mas, infelizmente, as redes sociais fizeram dela uma vítima. Quero pedir desculpa aos fãs do Cristiano Ronaldo. Ela não está convicta do que disse. Pensem nela como se fosse a vossa irmã mais nova", apelou a mãe da menina em declarações ao jornal "Marca".