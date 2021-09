Mais uma noite histórica: Ronaldo é o futebolista com mais jogos na Champions

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:02 Facebook

O craque português atingiu, esta quarta-feira, mais um marco na carreira: diante do Villarreal, o avançado ultrapassou Iker Casillas e passou a ser o jogador da história com mais jogos disputados na Liga dos Campeões.

É mais uma noite para lembrar e um recorde a acrescentar na já vasta lista de marcas quebradas por Cristiano Ronaldo. O avançado português está, neste momento, a disputar o 178.º jogo da carreira na Liga dos Campeões e é o jogador com mais partidas na principal prova europeia de clubes, tendo ultrapassado Iker Casillas.

A estreia de Ronaldo na Liga dos Campeões foi, precisamente, pelo Manchester United em outubro de 2003, diante do Estugarda, na Alemanha, para a fase de grupos. Na altura com 18 anos, o avançado ganhou uma grande penalidade, num jogo que os "red devils" perderam por 2-1. Nessa época, o United foi apurou-se para os oitavos de final e acabaria por ser eliminado pelo F. C. Porto de José Mourinho, que se sagrou campeão europeu.

Mas os números impressionantes de Ronaldo na Liga dos Campeões não se ficam apenas pelos jogos. CR7 é o melhor marcador da história, com 135 golos, à frente de Lionel Messi, com 119, e já marcou a 36 equipas. Os tentos, esses, demoraram a aparecer mas depois nunca mais pararam: Ronaldo só conseguiu chegar aos golos ao 27.º jogo na Liga dos Campeões, a 10 de abril de 2007, diante da Roma.

No total, Cristiano Ronaldo só falhou quatro jogos na liga milionária. Conquistou cinco Liga dos Campeões, foi o primeiro jogador a marcar em três finais e fez oito hat-tricks.