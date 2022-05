Manchester United vence com golos de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes

O Manchester United venceu (3-0), esta segunda-feira, o Brentford em jogo da 35.ª jornada da liga inglesa. Um triunfo que contou com dois golos portugueses.

Bruno Fernandes inaugurou o marcador logo aos nove minutos, depois de ser assistido por Elanga, chegando ao 50.º golo ao serviço do Manchester United. Ainda antes do intervalo, Cristiano Ronaldo também fez abanar as redes mas o tento não contou, por fora de jogo.

Não contou à primeira, contou à segunda: Ao minuto 62, o avançado português fez mesmo o segundo golo, de grande penalidade. Raphael Varane, pouco depois de entrar, fechou a contagem. Com este resultado, os "red devils" somam 58 pontos e ocupam o sexto lugar, a cinco pontos da zona que dá acesso à Liga dos Campeões. Já o Brentford mantém-se no 14.º posto com 40 pontos amealhados.

Veja os golos: