Manchester United vai processar Cristiano Ronaldo

JN/Agências Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Em comunicado, o Manchester United voltou a reagir à polémica entrevista de CR7, sem levantar o véu sobre quais serão as consequências dos comentários do avançado português. O jornal "The Guardian" garante que o jogador será processado e banido do clube.

Numa breve declaração, o emblema de Manchester refere que foram iniciadas, esta manhã, as medidas apropriadas tendo em conta as bombásticas declarações de Cristiano Ronaldo.

"O Manchester United iniciou esta manhã as medidas apropriadas em resposta à recente entrevista de Cristiano Ronaldo. Não faremos mais comentários até que este processo chegue à sua conclusão"", lê-se no comunicado.

PUB

Segundo o "The Guardian", o clube de Manchester já falou com os advogados para processar Cristiano Ronaldo por "quebrar o contrato" com as polémicas declarações na entrevista dada a Piers Morgan e está a estudar banir o jogador, depois de já o ter informado que não pretende o seu regresso a Carrington, centro de treinos do clube inglês, após o Mundial.