"Marca" insiste: Cristiano Ronaldo em trânsito para o Al-Nassr

Após ter avançado que Cristiano Ronaldo se iria mudar para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, o jornal "Marca" volta à carga, mesmo que o jogador tenha negado qualquer acordo com o clube saudita.

A saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, em novembro, abriu um novo capítulo na carreira do craque português, que continua livre no mercado.

Durante a fase final do Campeonato do Mundo, o jornal espanhol "Marca" garantiu que o jogador, de 37 anos, tinha tudo acertado para reforçar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até 2025, a troco de qualquer coisa como 200 milhões de euros por temporada.

Após o jogo dos oitavos de final do Mundial, em que Portugal goleou a Suíça por 6-1, Ronaldo negou ter-se comprometido com o clube saudita. "Não, não é verdade", limitou-se a dizer, na altura.

Sem clube, o avançado treinou-se, nos últimos dias, nas instalações do Real Madrid, clube que representou entre 2009 e 2018, com grande sucesso.

As especulações em torno de um possível regresso aos "merengues" não demoraram a surgir, mas o clube liderado por Florentino Perez não estará para aí virado, de acordo com a "Marca", com a publicação a insistir no Al-Nassr como próximo destino de CR7.

Atualmente no Dubai, onde goza alguns dias de férias, Cristiano Ronaldo é esperado em Riade, capital saudita, até ao final do ano, para selar o acordo com o atual líder da Liga local, que conta com o ex- F. C. Porto Vincent Aboubakar no plantel.