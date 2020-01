Martunis, o menino da camisola portuguesa, vai casar e não esqueceu Cristiano Ronaldo

Hoje às 15:17 Facebook

Martunis foi uma das mais de 220 mil vítimas provocadas pelo tsunami de 2004 no Pacífico. Quando foi encontrado sozinho numa praia, com a camisola da seleção portuguesa, andava há já 19 dias perdido entre os destroços causados pela tragédia. Agora vai casar e não esqueceu Cristiano Ronaldo na lista dos convidados.

Martunis foi encontrado sozinho numa praia da ilha da Sumatra, perdido, malnutrido e desidratado, três semanas depois da tragédia que provocou mais de 227 mil mortos e que lhe levou também a mãe e os irmãos. A criança, de sete anos, vestia uma camisola da seleção portuguesa, que usava também no dia do tsunami que abalou a Indonésia e outros 13 países asiáticos.

A imagem marcou os portugueses e motivou a Federação Portuguesa de Futebol a doar 40 mil euros para a reconstrução da casa do jovem, destruída pelo tsunami. A título individual, Cristiano Ronaldo também ajudou o pequeno Martunis, prometendo-lhe pagar os estudos e trazê-lo a Portugal para conhecer o estádio do Sporting.

Depois de ter estado com Cristiano Ronaldo em Singapura e Itália, Martunis ingressou na academia leonina em 2015, embora tenha regressado dois anos depois à Indonésia. Agora com 22 anos, revelou que se vai casar e não se esqueceu do mentor que tem acompanhado a sua vida. "Se Deus quiser, ele [Cristiano] virá, se não estiver ocupado", confirmou o jovem.

Martunis utiliza regularmente a conta do Instagram e demonstra a paixão que tem por Cristiano Ronaldo, com uma série de publicações sobre o astro português e os momentos vividos entre ambos