Milhões, avião e casa de luxo: o contrato de Cristiano Ronaldo no Al Nassr

O jornal espanhol "Marca" revelou, esta segunda-feira, os termos do contrato que Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr. Entre salário milionário a casa de luxo, nada vai faltar ao atleta.

Cristiano Ronaldo vai ser apresentado, na terça-feira, no Al Nassr e os termos do contrato que o internacional português assinou com o clube saudita foram revelados. Além de o tornar o jogador mais bem pago do mundo - só de assinatura o prémio foi de 100 milhões - o agora camisola sete do segundo classificado da Liga saudita vai ter, ainda, direito a uma casa de luxo ou assistência para ele e para a família, sempre que for necessário.

Assim, o capitão da seleção nacional vai receber mais de 200 milhões de euros até junho de 2025, valor no qual está o salário, patrocínios e até um avião de luxo sempre que quiser viajar para Portugal ou Espanha. Além disso, Cristiano Ronaldo vai ainda ser embaixador para promover a realização de um Mundial na Arábia Saudita. Segundo a mesma fonte, não será a competição de 2030 - para a qual se candidataram Portugal e Espanha, juntamente com a Ucrânia - mas sim o de 2034.