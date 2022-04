Novo vídeo de Cristiano Ronaldo a atirar telemóvel de adepto vem a público

JN Hoje às 22:03 Facebook

Um novo vídeo de Cristiano Ronaldo a atirar o telefone de um adepto ao chão veio, este domingo, a público.

Jake Harding foi vítima da insatisfação de Cristiano Ronaldo, que deu uma sapatada no telemóvel do jovem adepto do Everton, quando se dirigia para o intervalo do jogo do Manchester United, no sábado, frente aos "azuis" de Liverpool.

Cristiano Ronaldo pediu desculpa pelo sucedido e convidou o jovem a assistir a um jogo do Manchester United. Algo improvável, pelo menos para já, a avaliar pelas declarações da mãe do adepto. "Jake ficou em choque total. É autista e também tem dispraxia, por isso, não digeriu bem o que estava a acontecer até voltar a casa. Está muito incomodado e desmotivou-o por completo de voltar a ver um jogo", disse Sarah Kelly, em declarações ao "Liverpool Echo".

Veja o vídeo: