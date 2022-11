Números mostram que United joga melhor quando Ronaldo não é titular

JN Hoje às 14:03 Facebook

Esta época, quando Ronaldo não é titular no Manchester United o rendimento da equipa tem sido bem melhor do que com o português no onze inicial.

São os números que o dizem. O Manchester United tem feito melhores exibições sem Cristiano Ronaldo no onze inicial, conseguindo criar mais oportunidades de golo e alcançar mais vitórias.

Os dados são revelados pela "Sky Sports" e mostram que, com Ronaldo fora do onze inicial, os "red devils" praticamente dobram a percentagem de triunfos (9 com Ronaldo fora do onze contra 5 a titular, todos na Liga Europa), criam quatro vezes mais ocasiões para marcar e veem o índice de golos expectáveis por jogo dobrar.

Para além disso, a equipa corre, no seu todo, mais quatro quilómetros em cada partida, em média.

Ronaldo concedeu uma polémica entrevista ao jornalista do "The Sun" Piers Morgan, na qual confessou sentir-se "traído" pelo Manchester United e não respeitar Erik ten Hag, o atual treinador do Manchester United: "Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim".

Uma eventual saída do craque português, de 37 anos, já em janeiro começa a ganhar a forma. Até lá, CR7 será uma das armas da seleção nacional no Campeonato do Mundo, no Catar.