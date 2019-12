O pedido de Cristianinho que "dificilmente" Cristiano Ronaldo vai realizar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:55 Facebook

No Dubai, onde concorre ao prémio de melhor jogador do mundo dos Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo abordou o final da carreira e deixou um pedido curioso do filho mais velho, Cristianinho.

"Quando me perguntam se aos 34 anos a motivação é igual, eu respondo que nos jogos a motivação é sempre alta. O importante é nos bastidores, como tu te preparas. E depois de ganhar os títulos que ganhei não tenho de mostrar nada a ninguém", começou por dizer, salientando que ainda tem "alguns anos" para jogar.

"Ainda tenho alguns anos para jogar. Mas a verdade é que não se ganha os títulos que eu ganhei por casualidade. Humildade de mais também é vaidade. Os números não enganam, na liga inglesa, na liga espanhola, na liga italiana. E se for para outra liga, vou ganhar também: a liga árabe ou a liga chinesa. Quando és campeão, ganhas sempre", acrescentou, revelando um pedido do filho mais velho, Cristianinho, que seguiu as pisadas do pai e joga nas camadas jovens da Juventus.

"Tenho é de mostrar a mim mesmo, à minha família, aos meus filhos, principalmente ao Cristianinho, que às vezes faz uma pressão a dizer "papá, aguenta mais uns anos que ainda quero jogar contigo". Acho que isso vai ser difícil, mas de resto tenho é de desfrutar", concluiu.