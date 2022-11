O peso que saiu dos ombros de Ronaldo

Rui Farinha, em Doha Hoje às 07:49 Facebook

Avançado sente-se muito confortável após ter rescindido com o Manchester United. Fez plano específico para estar em forma.

Portugal estreia-se hoje no Mundial frente ao Gana, num jogo onde os olhos estarão focados em Cristiano Ronaldo, que promete apresentar-se ao melhor nível num palco repleto de grandes emoções e mostrar que é uma das grandes estrelas da prova. Ao que o JN apurou, o avançado está confiante e sente-se muito mais confortável do ponto de vista psicológico, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United, um peso que carregou nos ombros nas últimas semanas por não se sentir acarinhado no clube.

O processo demorou alguns dias a ser concluído, mas terminou da forma que o avançado português tanto desejava: sair do Manchester United, depois de ter feito críticas contundentes aos "red devils" e ao treinador, na entrevista concedida ao jornalista Piers Morgan. Ronaldo volta a ter a motivação que sempre o caracterizou, ainda para mais sendo um jogador livre e que procura clube para jogar a partir de janeiro.