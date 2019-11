Os números de Cristiano Ronaldo antes de fazer o jogo 1000

Susana Silva, com Lusa Hoje às 10:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Cristiano Ronaldo deverá cumprir, neste domingo, o jogo 1000 da carreira de futebolista profissional, num trajeto recheado de conquistas, mais de 700 golos e muitos prémios amealhados.

2003 Foto: Rodrigo Cabrita/Global Imagens/Arquivo

A época de 2002/03 marca a estreia de Cristiano Ronaldo ao serviço da equipa principal do Sporting, depois de um percurso que começou aos 12 anos nos escalões jovens da formação leonina. Desde aí e nos 17 anos seguintes, a carreira de CR7 foi sempre em crescendo e atingiu números estratosféricos. Neste domingo, o capitão da Seleção Nacional pode acrescentar mais um marco à já longa lista de êxitos: cumprir o milésimo encontro como futebolista profissional.

Dos leões deu o salto, em 2003, para o primeiro dos três colossos europeus que já representou: os ingleses do Manchester United, ao serviço do qual esteve seis épocas. Em 2009 protagonizou uma transferência milionária para os espanhóis do Real Madrid e, em 20018, rumou a Itália para um novo desafio com as cores da Juventus.

Chegada a Manchester Chegada a Manchester

Ao longo destes anos, Cristiano Ronaldo trabalhou afincadamente para se transformar-se num dos maiores ícones da história do futebol mundial. As mais de duas dezenas de títulos conquistados, os mais de 700 golos marcados e os muitos prémios recebidos, com especial destaque para as cinco Bolas de Ouro, são a prova de uma carreira recheada de sucessos e que ainda estará longe de ter um epilogo. Até "pendurar as chuteiras" CR7 acrescentará mais conquistas ao já vasto palmarés.

Jogo inaugural do Euro 2004, frente à Grécia Foto: Leonel de Castro/Global Imagens/Arquivo

Os números de Ronaldo:

1: Golos nos Jogos Olímpicos (Atenas2004)

2: Jogos e golos na Supertaça Europeia

3: Golos na Liga das Nações (dois jogos)

4: Botas de Ouro e vitórias no Mundial de Clubes

5: Vitórias na Liga dos Campeões e de eleições como o melhor do Mundo

6: Vitórias em campeonatos nacionais (três em Inglaterra, dois em Espanha e um em Itália)

7: Número de épocas em que foi melhor marcador da Liga dos Campeões

8: Jogos no Mundial de clubes (sete golos)

9: Jogos em Supertaças nacionais (cinco golos)

10: Jogos contra Sporting e F. C. Porto (quatro golos)

12: Jogos na Taça da Liga inglesa (quatro golos)

13: Número de eleições para a Equipa do Ano da UEFA e da FIFPro

No Real Madrid, em 2015 Foto: Gustavo Bom / Global Imagens



15: Vitórias sobre o Atlético de Madrid e derrotas contra o Barcelona

17: Jogos em fases finais do Mundial (sete golos)

18: Jogos pelas seleções olímpica, sub-21 e sub-20 (seis golos)

21: Jogos em fases finais do Europeu (nove golos)

22: Golos na Taça do Rei (30 jogos)

23: Golos ao Getafe (14 jogos)

24: Jogos contra seleções campeãs do Mundo (quatro golos)

25: Jogos na Liga portuguesa (três golos)

26: Jogos na Taça de Inglaterra (13 golos)

27: Golos ao Sevilha (18 jogos)

27: Golos em qualificação para Europeus

28: Golos às Equipas do 'top 6' de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham)

30: Golos em qualificação para Mundiais

31: Jogos pelo Sporting (cinco golos)

33: Jogos contra o Barcelona (18 golos)

34: Jogos contra o Atlético de Madrid (25 golos)

37: Golos em taças nacionais

38: Jogos de qualificação para Mundiais

40: Jogos na Serie A (26 golos)

47: Jogos particulares pela Seleção Nacional (17 golos)

56: Jogos pela Juventus (34 golos)

61: Jogos em taças nacionais

69: Jogos e golos na época 2011/12 e golos em 2013

71: Jogos em 2012

79: Jogos com as Equipas do 'top 6' de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham).

84: Golos na Premier League

95: Golos pela Seleção Nacional

118: Golos pelo Manchester United

128: Golos na Liga dos Campeões

146: Derrotas

162: Jogos pela Seleção Nacional

170: Jogos na Liga dos Campeões

188: Empates

196: Jogos na Premier League

292: Jogos pelo Manchester United

312: Golos na Liga espanhola (292 jogos)

425: Golos em campeonatos nacionais da 1.ª Divisão

438: Jogos pelo Real Madrid

451: Golos pelo Real Madrid

553: Jogos em campeonatos nacionais da 1.ª Divisão

608: Golos em clubes

665: Vitórias

709: Golos marcados

819: Jogos em clubes

999: Jogos na carreira de profissional/sénior

2016: Ano da conquista do campeonato da Europa

2019: Ano da conquista da Liga das Nações

Cristiano Ronaldo Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Palmarés:

1: Torneio de Toulon (2003)

1: Taça de Inglaterra (2003/04)

1: Supertaça de Inglaterra (2006/07)

1: Campeonato Europeu (2016)

2: Taças da Liga Inglesa (2005/06, 2008/09)

2: Taças do Rei (2010/11 e 2013/14)

2: Ligas Espanholas (2011/12 e 2016/17)

2: Supertaças de Espanha (2011/12 e 2016/17)

2: Supertaças Europeias (2014 e 2017)

3: Ligas Inglesas (2006/07, 2007/08 e 2008/09)

4: Mundiais de clubes (2008, 2014, 2016 e 2017)

5: Ligas dos Campeões (2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18)

Prémios e distinções:

1: Troféu Bravo (melhor sub-23 da Europa - 2004)

1: Melhor jogador jovem do ano em Inglaterra (2006/07)

1: Melhor marcador do campeonato inglês (2007/08)

1: Jogador do Ano da FIFPro (2007/08)

1: Melhor marcador do Europeu (2012)

1: 'Melhor jogador na Europa' da UEFA (2013/14)

1: Melhor jogador da Liga espanhola (2013/14)

1: 'Bola de Ouro' (melhor jogador) do Mundial de clubes (2016)

2: Jogador jovem do Ano da FIFPro (adeptos - 2004/05, 2005/06)

2: Melhor jogador do ano em Inglaterra (2006/07 e 2007/08)

2: 'Bola de Ouro' FIFA (2013 e 2014)

2: Melhor marcador do Mundial de clubes (2016 e 2017)

2: Melhor jogador (MVP) da final do Mundial de clubes (2016 e 2017)

3: Equipa ideal do Europeu (2004, 2012 e 2016)

3: Equipa do ano da 'Premier League' (2006/07, 2007/08 e 2008/09)

3: 'Bola de Ouro' do 'France Football' (2008, 2016 e 2017)

3: 'FIFA World Player of the Year'/'The Best' (2008, 2016 e 2017)

3: Melhor marcador da Liga espanhola (2010/11, 2013/14 e 2014/15)

4: 'Bota de Ouro' (2007/08, 2010/11, 2013/14 e 2014/15)

7: Melhor marcador da Liga dos Campeões (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18)

13: Equipa do ano da UEFA (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018)

13: 'Onze ideal' da FIFPro (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019)