Pedidos de seflies depois de empate deixam Cristiano Ronaldo irritado

Depois do do Al Nassr diante do Al Khaleej, que terminou empatado (1-1), Cristiano Ronaldo não escondeu a irritação com alguns elementos da equipa adversária, que lhe pediram para tirar fotografias.

O Al Nassr não foi além de um empate esta tarde e ficou mais longe da liderança da liga saudita. No final do encontro diante do Al Khaleej, Cristiano Ronaldo deu a camisola ao português Fábio Martins, autor do golo do Al Khaleej, mas não escondeu a irritação com alguns elementos do adversário que queriam tirar uma fotografia com o craque português, quando estava a caminho do balneário. A insistência foi muita e o avançado acabou mesmo por afastar um desses elementos da equipa técnica com o braço.

Veja o momento:

Cristiano Ronaldo ficou em branco no empate do Al Nassr com o Al Khaleej (1-1) - viu um golo ser-lhe anulado - em jogo da 26.ª jornada da Liga saudita, com o clube da capital a poder atrasar-se na luta pelo título. Em Riade, o português Fábio Martins deu, logo aos quatro minutos, vantagem aos Al Khaleej, que também teve o português Pedro Amaral no onze, mas o espanhol Álvaro González empatou aos 17.

Com este resultado, o Al Nassr, segundo classificado, passou a somar a 57 pontos, menos cinco do que o líder Al Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que venceu (4-0) o Abha.