"Perda insubstituível". Ronaldo presta homenagem à rainha Isabel ll

Cristiano Ronaldo prestou homenagem, através das redes sociais, à rainha Isabel ll, que faleceu na quinta-feira, aos 96 anos. O reinado da monarca durou mais de 70 anos.

"Sete anos da minha carreira foram passados na Premier League, fazendo desta a minha oitava temporada a viver em Inglaterra. Ao longo destes anos, senti o amor eterno do Reino Unido pela sua Rainha, e quão importante Sua Majestade era e será para sempre para o povo britânico. Presto o meu respeito à sua memória e faço o luto por esta perda insubstituível juntamente com o país a que aprendi a chamar casa", escreveu CR7.

O capitão da Seleção Nacional concluiu a publicação com uma demonstração de empatia para com os familiares da rainha. "Os meus pensamentos e preces estão com a Família Real".

