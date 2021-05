Pirlo e a continuidade de Ronaldo na Juventus: "Continua com a nossa camisola e focado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:57 Facebook

O treinador da Juventus fez, este sábado, a antevisão do jogo com o Bologna, para a última jornada da Serie A, e abordou o futuro de Cristiano Ronaldo na equipa de Turim.

Numa altura em que há rumores de um possível regresso do internacional português ao Manchester United - o jornal espanhol "AS" garante que o treinador Ole-Gunnar Solskjaer até já falou com CR7 - Pirlo afirmou que não sabe se o avançado vai continuar na Juve.

"Eu vejo-o na Juventus. Vejo-o focado. No último jogo sacrificou-se porque queria ganhar a Taça. Está a pensar no jogo de amanhã. O futuro logo se verá", respondeu o técnico, abordando ainda as notícias que dão conta do interesse da Juventus em contratar outro treinador, após uma época em que a vecchia signora esteve aquém do esperado.

"Não leio os jornais. Não lia como jogador e continuo a agir da mesma forma como técnico. A única coisa na qual penso é em fazer o meu trabalho. Se quero continuar? Claro. A direção vai tomar uma decisão, mas sem dúvida que queria continuar porque amo o futebol, amo ser treinador e amo a Juventus, que me deu tantas alegrias como jogador e a oportunidade de iniciar essa nova trajetória", concluiu.

O jornal espanhol "AS" adianta que Cristiano Ronaldo, que tem contrato com a Juventus até julho de 2022, só tomará uma decisão quanto ao futuro depois de saber se a equipa italiana vai ou não conseguir garantir um lugar na Liga dos Campeões.