"Pirralho mimado" e "gesto de arrogância" entre as críticas a Cristiano Ronaldo

Relegado para o banco no jogo com o Tottenham, Cristiano Ronaldo foi para o balneário mais cedo, quando viu que não seria utilizado. Enquanto se vaticinam medidas punitivas, o gesto de CR7 está a merecer reprovação geral.

Erick ten Hag, treinador neerlandês do Manchester United, remeteu para esta quinta-feira uma reflexão mais aprofundada sobre a atitude de Cristiano Ronaldo de ter rumado ao balneário antes do final do jogo com o Tottenham, mas a Imprensa internacional e antigos futebolistas de renome foram céleres a criticar o gesto de CR7.

Suplente não utilizado na vitória (2-0), frente ao Tottenham, o craque português não escondeu o desalento, deixando o banco de Old Trafford quando ainda não se tinham esgotado os 90 minutos da partida da 12.ª jornada da Premier League.

Na resenha que se segue pode-se verificar a amplitude da decisão de Cristiano Ronaldo, que relegou para segundo plano o triunfo dos "reds devils", com golos de Fred e de Bruno Fernandes.

Jornal "Marca": "O burburinho continua. Mais um capítulo da distância entre Cristiano Ronaldo e Manchester United. CR7 retirou-se para o balneário antes do final do jogo frente ao Tottenham, em Old Trafford".

Jornal "The Sun": "Cristiano Ronaldo foi para o balneário antes do jogo terminar, mas a ausência não estragou as comemorações da equipa, pela vitória".

Jornal "Manchester Evening News": "O United fez a melhor exibição da temporada sem Ronaldo, que saiu mais cedo. Ronaldo irritou Ten Hag ao deixar Old Trafford antes do tempo, após se ter retirado no intervalo, em julho, no amigável com o Rayo Vallecano. Então o treinador classificou a saída antecipada de Ronaldo como inaceitável".

Jason Cundy, antigo futebolista do Chelsea, no canal TalkSPORT": "É tudo para dar espetáculo. É por isto que eu não levaria o Ronaldo [para o Chelsea]. Ten Hag tem um problema com ele e janeiro nunca mais chega para o transferir. Há ali arrogância e está a questionar a autoridade do treinador".

Rio Ferdinand, antigo futebolista do Manchester United, no canal pessoal "Five", no Youtube: "Se não vê o Ronaldo mais vezes como titular do que como suplente, penso que o treinador terá de o libertar e deixar sair. Aposto que está furioso. Não esperaria outra coisa dele. O United venceu por 2-0 e a grande história vai ser o Ronaldo e isso não está certo".

Gabriel Agbonlahor, antigo internacional inglês, no canal TalkSPORT:"Não se pode fazer isto. Cristiano Ronaldo é um pirralho mimado. O que ele fez é uma vergonha".