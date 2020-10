Presidente da República deseja melhoras a Ronaldo

JN Hoje às 17:40 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu ao teste positivo de Cristiano Ronaldo à covid-19, desejando as melhoras ao capitão da seleção nacional de futebol.

"Já soube, já tive oportunidade de lhe desejar as melhoras e de falar com a FPF, que tem um sistema de testes todos os dias, há um controlo imediato e instantâneo, não há mais nenhum jogador ou elemento da equipa técnica positivo. [Cristiano] está assintomático, desejei as melhoras e amanhã lá estaremos a apoiar a seleção, sabendo que já houve jogos muito recentes em que Portugal jogou sem Ronaldo e nem por isso deixou de ganhar", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República, que está na Bélgica, em viagem de Estado, sublinhou que a covid-19 é um problema global, recordando que o jogador português viajou de Itália para se juntar aos companheiros da seleção. "É evidente que, aparentemente, Cristiano Ronaldo veio de fora e, portanto, não é uma realidade que tenha a ver com a situação em Portugal. Mas permite sempre recordar aqui, na Bélgica, como na Europa em geral e no Mundo, que isto não é fenómeno só de Portugal, atravessa fronteiras".

A Seleção Nacional joga quarta-feira com a Suécia, no âmbito da Liga das Nações, às 19.45 horas, no Estádio de Alvalade.