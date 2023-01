Presidente do Corinthians confirma ter feito uma proposta a Ronaldo

Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, confirmou ter feito uma proposta a Cristiano Ronaldo para o português se mudar para o futebol brasileiro.

"Fizemos uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester [United]: dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio da Arábia era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso", disse, em declarações ao programa Donos da Bola, da "Bandeirante".

Na apresentação no Al Nassr, Cristiano Ronaldo afirmou que teve propostas de vários países e um deles era o Brasil. Agora, ficou confirmado pelo próprio presidente que o Corinthians era um dos interessados, depois do avançado português ter-se tornado um jogador livre após ter rescindido o contrato com o Manchester United, no final de novembro.

PUB

Mesmo com uma proposta para o futebol brasileiro, Cristiano Ronaldo preferiu uma mudança para a Arábia Saudita.