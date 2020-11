PSG sonha com Cristiano Ronaldo: "Quem sabe um dia..."

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:27 Facebook

Leonardo, diretor desportivo do clube francês, esteve esta terça-feira à conversa com os adeptos através das redes sociais e não escondeu o desejo de um dia poder contar com Cristiano Ronaldo na equipa.

"Quem sabe se um dia Cristiano Ronaldo não quererá mudar de equipa. Em quantos clubes pode jogar um atleta assim, quatro ou cinco? É um círculo fechado e o PSG está nesse círculo, toda a gente fala sempre de nós. Mas têm de existir oportunidades, determinadas situações e momentos... É normal que se fale disto, ainda que, devido à loucura do mercado, não esteja ao nosso alcance por agora", disse o antigo internacional brasileiro.

Cristiano Ronaldo está, atualmente, a cumprir a terceira época ao serviço da Juventus e já leva seis golos em cinco jogos. Depois de fazer a formação no Sporting, o craque português passou por Manchester United e Real Madrid, tendo conseguido no clube espanhol tornar-se o melhor marcador de sempre dos merengues com 450 golos, deixando para trás outros avançados lendários, como Raúl (323 golos) e Di Stéfano (308 golos).