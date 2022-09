Psicólogo garante que CR7 atravessa vários obstáculos

JN Hoje às 13:52 Facebook

Jordan Peterson, famoso psicólogo do Canadá, afirmou num programa de televisão, nos Estados Unidos, que Cristiano Ronaldo lhe pediu para conversarem sobre o seu atual momento.

"O Cristiano convidou-me para ir a sua casa. Ele estava com alguns problemas há uns meses e um amigo dele enviou-lhe alguns dos meus vídeos. Quis falar comigo, estivemos à conversa durante umas horas. Ele queria, sobretudo, falar sobre o que deseja para o futuro e também sobre alguns obstáculos que está a enfrentar neste momento", afirmou Jordan Peterson, sem se alongar.

O encontro decorreu há duas semanas e Ronaldo, que atravessa um dos períodos mais críticos da sua carreira, terá apreciado o diálogo. Com apenas um golo marcado nesta temporada, CR7 tenta encontrar a melhor forma para estar em pleno no Campeonato do Mundo, que arranca no fim de novembro.