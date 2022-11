Rashford elogia Cristiano Ronaldo: "Jogar com ele foi uma experiência incrível"

JN Hoje às 11:26 Facebook

Um ídolo e uma inspiração, Cristiano Ronaldo marcou a carreira de Marcus Rashford, confessou o avançado inglês. "Desejo-lhe o melhor para o resto da carreira", sublinhou o antigo companheiro de CR7 no Manchester United.

Na conferência de imprensa de antevisão ao decisivo duelo britânico do Grupo B entre Inglaterra e País de Gales, que se disputa na terça-feira (19 horas), Marcus Rashford abordou a recente saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United.

"Jogar com ele foi uma experiência incrível. É algo que vou levar comigo para sempre. Ele é um dos meus ídolos e alguém que sempre me inspirou", revelou o avançado dos "red devils".

"Desejo-lhe o melhor para o resto da carreira e quero agradecer-lhe por tudo o que fez no Manchester United", acrescentou Rashford.

O Manchester United rescindiu o contrato com Cristiano Ronaldo, que era válido até ao final da presente temporada, depois da polémica entrevista concedida pelo avançado português ao jornalista Piers Morgan, do jornal "The Sun".