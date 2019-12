Realizador italiano oferece a Cristiano Ronaldo papel em filme sobre Caravaggio

Hoje às 20:07 Facebook

No dia em que Cristiano Ronaldo foi considerado o melhor jogador do ano no Dubai, o realizador e ator italiano Michelle Placido ofereceu-lhe um papel num filme.

"Caro Cristiano, ligue-me quando quiser: amanhã mesmo, encontraremos um papel para si no meu filme e talvez seja um trampolim para Hollywood", afirmou Michelle Placido, de 73 anos, que ficou conhecido, nos anos 80, pela sua participação na série "O polvo" que se estendeu, em temporadas, até 2001.

Citado pelo "Tuttosport", o realizador mostrou-se confiante quanto ao possível futuro de Ronaldo na Sétima Arte. "Potencialmente, cada um de nós pode ser um ator. Eu daria uma oportunidade a uma personagem como ele, mesmo no meu próximo filme sobre Caravaggio. Se pensarmos bem, o Cristiano teria sido perfeito para interpretar "Freddo" no "Romanzo Criminale". O Cristiano é frio e racional, não erra. Pense no extraordinário golo que ele marcou contra a Sampdoria: a elevação, a suspensão no céu e a expressão facial de quem diz: "sou um vencedor". O CR7 é um exemplo de "calciattore"", salientou.

"Ele é uma pop star completa, dos poucos jogadores que expressam energia artística quando marcam golos. E ter um corpo que se expressa também é fundamental no set", referiu.

O realizador disse, ainda, que se comparar um ator a CR7 será "Tom Cruise em "Missão impossível" ou em "Top Gun"". "Imagino o Cristiano como protagonista de um filme de ação. Talvez quando as luzes do estádio se apagarem, se acendam as luzes de Hollywood. Percebo o sonho dele, estamos a falar de um campeão que está habituado aos aplausos do público. E não seria a primeira vez que um desportista também entra no cinema".