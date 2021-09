Recorde de Cristiano Ronaldo certificado pelo Guinness

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:25 Facebook

Cristiano Ronaldo quebrou o recorde de golos marcados a nível internacional por um futebolista masculino e recebeu o certificado da entidade Guinness World Records.

Na passada quarta-feira, no encontro frente à República da Irlanda, Cristiano Ronaldo chegou aos 111 golos por Portugal, tornando-se no melhor marcador internacional masculino da história, superando o recorde de Ali Daei (109) do Irão. Com este feito, recebeu o certificado do Guinness World Records, entidade que regula os vários recordes mundiais.

"Muito obrigado ao Guinness World Records. É sempre bom ser reconhecido como um recordista mundial. Vamos continuar a tentar estabelecer os números ainda mais alto!", escreveu CR7, na sua página de Instagram.

Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ronaldo marcou o primeiro golo oficial por Portugal a 12 de junho de 2004, no Euro 2004, na derrota por 2-1 frente à Grécia. 17 anos depois, chegou aos 111 golos e tornou-se recordista mundial.