Ronaldo a brilhar em Camp Nou com dois golos

Avançado português está a ser determinante para a Juventus estar a vencer o Barcelona. Lionel Messi ainda não marcou.

Quase três anos depois, Cristiano Ronaldo está de volta a Barcelona e para "aterrorizar" o Barça. O avançado português marcou dois dos três golos com que a Juventus está a ganhar, ambos de penálti, no jogo desta terça-feira que ainda decorre.

No duelo particular com Lionel Messi, CR7 volta a estar por cima, já que o argentino ainda não marcou, apesar de estar a ser o mais perigoso do lado "culé".