Ronaldo direto ao líder de uma liga com três treinadores lusos

Al-Nassr lidera o campeonato saudita. Pedro Emanuel, Pepa e Nuno Espírito Santo treinam equipas rivais do novo clube de CR7

Sem expressão a nível internacional, a liga saudita atrai jogadores de muitos países, sobretudo pela capacidade financeira dos principais clubes, entre os quais o Al-Nassr, que agora bateu todos os recordes com a contratação de Cristiano Ronaldo.

O craque tornou-se o segundo futebolista português do campeonato da Arábia, depois de o extremo Fábio Martins, que brilhou nos últimos anos no Braga, Chaves e Famalicão, ter assinado em dezembro pelo Al-Khaleej. A competição terá outros representantes lusos, nomeadamente os treinadores Pepa (Al-Taee), Nuno Espírito Santo (Al-Ittihad) e Pedro Emanuel (Al-Khaleej), sendo que no segundo escalão do futebol saudita há mais dois técnicos lusitanos: Quim Machado no Al-Orobah e Filipe Gouveia no Al-Hazm.

Se fizer já na quinta-feira a estreia pelo Al-Nassr, como "pediu" durante a apresentação ao treinador Rudi Garcia, Ronaldo poderá ajudar a nova equipa a segurar a liderança da liga. Ao fim de 11 jornadas, os vice-campeões sauditas ocupam o primeiro lugar da tabela, com mais um ponto do que o Al-Shabab e mais dois do que o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, embora estes dois perseguidores tenham menos um jogo disputado.

O Al-Nassr não consegue chegar ao título desde 2019, tendo perdido os dois últimos campeonatos para o Al-Hilal, atual quinto classificado, que na época passada fez a festa sob o comando do português Leonardo Jardim e com o ex-portista Moussa Marega no plantel.