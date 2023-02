Ronaldo estreia-se a marcar em jogos oficiais, mas Al Nassr empata

O Al Nassr, com Cristiano Ronaldo a titular, não foi além de um empate (2-2) na visita ao Al Fateh, na 15.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita. CR7 estreou-se a marcar em jogos oficiais, de grande penalidade.

A equipa do internacional português até começou o jogo da pior maneira, sofrendo um golo do ex-F. C. Porto, Cristian Tello, aos 12 minutos. CR7 até respondeu com um golo, entretanto invalidado por fora de jogo.

O Al Nassr continuou a tentar chegar ao empate e conseguiu-o através de um grande remate de Anderson Talisca. Mas, quando a equipa do avançado português até estava na melhor fase, Bendebka devolveu a liderança ao Al Fateh.

A partir daí o Al Nassr tudo fez para chegar ao empate, mas estava notoriamente desinspirado. Só que, já em tempo de descontos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos visitantes e Ronaldo não tremeu na hora de atirar à baliza, estreando-se a marcar em jogos oficiais pelo Al Nassr.

O empate manteve-se até final e o Al Nassr retomou a liderança da tabela, a par do Al Shabab, ambos com 34 pontos, embora a equipa de CR7 tenha um jogo a menos.