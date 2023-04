Ronaldo faz gesto obsceno após a derrota do Al Nassr

JN Hoje às 10:04 Facebook

Avançado não gostou que os adeptos sauditas gritassem por Messi no final do jogo com o Al Hilal.

A época não está a correr bem para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e a frustração tomou conta do internacional português após a derrota de terça-feira com o Al Hilal (2-0). O resultado deixou o Al Nassr a três pontos do líder da liga saudita, o Al Ittihad, que ainda tem um jogo a menos.

Quando saía do relvado, Ronaldo não gostou de ver os adeptos adversários a gritar por Lionel Messi e fez um gesto obsceno, que não passou despercebido. Veja o vídeo: