Ronaldo: imagem beliscada mas negócios intocáveis

Nas últimas semanas, Cristiano Ronaldo tem sido dos jogadores mais falados no mundo do futebol. As constantes notícias sobre a vontade em sair do Manchester United, o facto de de se ter apresentado mais tarde na pré-época e as rejeições dos grandes clubes internacionais prejudicaram a imagem do futebolista, segundo a opinião de três especialistas consultados pelo JN. Mas os negócios, os patrocínios e a marca empresarial CR7 deverão sair ilesos desta tempestade.

"As últimas semanas prejudicaram um pouco a imagem de Cristiano Ronaldo por causa de um comportamento anormal", começou por dizer Daniel Sá, diretor do IPAM. Nuno Saraiva, ex-diretor de comunicação do Sporting, acredita que a forma como o português geriu o mediatismo em torno do seu futuro "afetou a ideia de enorme profissional que sempre transmitiu".

Uma das questões levantadas foi a possibilidade de os negócios e patrocínios de Cristiano Ronaldo saírem manchados desta instabilidade. A conclusão dos três especialistas foi que tudo isto aconteceu num espaço de tempo demasiado curto para afetar a área financeira e publicitária. Consideram, ainda, que a marca CR7 se mantém das mais valiosas no mercado. "Ronaldo é uma marca com 20 anos de profissionalismo extremo e isso não se destrói em três ou quatro semanas", explicou Daniel Sá.