Ronaldo já vence Messi na guerra das beatas

"Quem é o melhor jogador do Mundo: Ronaldo ou Messi?". Essa é uma das perguntas que tentam chamar a atenção para os ecopontas, equipamentos colocados nos centros urbanos de Paços de Ferreira e Freamunde para evitar que as beatas de cigarros sejam atiradas para o chão.

Para já, há uma ligeira vantagem do português. Mas a maioria dos 11 ecopontas só foi colocada no final da semana passada.

Os fumadores são também desafiados a dizer se acreditam ou não no Pai Natal, se fazem compras no comércio tradicional, se já provaram capão à Freamunde, se são sócios do FC Paços de Ferreira ou se já pensaram deixar de fumar (hoje), entre outros. A estratégia é sensibilizar para o problema. Ainda no passado fim de semana, um grupo de jovens voluntários recolheu milhares de beatas na cidade.