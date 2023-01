Ronaldo leva Pepa às gargalhadas em conversa animada

Cristiano Ronaldo não contou para as opções do Al-Nassr para o encontro contra o Al-Tai, comandado pelo treinador Pepa. O avançado esteve em conversa com a equipa técnica do português e passaram um bom momento.

Cristiano Ronaldo contou à equipa técnica do português Pepa o momento em que teve o carro rebocado em Lisboa e levou os treinadores às gargalhadas. A conversa aconteceu antes do jogo entre o Al-Nassr e o Al-Tai, orientado por Pepa, em que CR7 não vai poder jogar por estar a cumprir um castigo da Federação Inglesa e por ainda não poder ser inscrito, devido ao clube saudita estar no limite de jogadores estrangeiros no plantel.

Veja as imagens: