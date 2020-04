"Ronaldo não encaixa na política desportiva do Real Madrid"

JN Hoje às 11:17 Facebook

Apesar de Cristiano Ronaldo ter sido associado, nos últimos dias, ao Real Madrid, não parece existir interesse por parte do emblema espanhol para um futuro regresso.

Em Itália fala-se de um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid. No entanto, "lá para os lados" de "nuestros hermanos" não parece que esta suposição seja assim tão forte. A crise económica que se avizinha, com o futebol metido ao barulho, tem levado a imprensa italiana a avançar que a Juventus está interessada em vender Cristiano Ronaldo para poupar na folha salarial. O contraditório chegou esta terça-feira, através do jornal espanhol As.

"O presidente tem por ele alta estima, mas o seu tempo já passou. Não encaixa na política desportiva do clube e o seu destino não será Madrid", disse fonte do Real Madrid.

O mesmo jornal refere ainda que a prioridade continua a ser contratação do jovem prodígio Mbappé, e não Ronaldo, que já tem 35 anos.