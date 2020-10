Ronaldo pode falhar reencontro com Messi na Champions

Adriano Rocha Hoje às 18:42 Facebook

Está fora de questão a presença de Cristiano Ronaldo na estreia da Juventus na Liga dos Campeões de 2020/2021, frente ao Dínamo de Kiev, na Ucrânia, no dia 21 de outubro, mas CR7 corre o risco de falhar também o reencontro com Messi, na Liga Milionária.

Obrigado a observar 14 dias de quarentena, após teste positivo à covid-19, Cristiano Ronaldo só fica "livre", e isto se testar negativo até então, na véspera da receção da Juve ao Barcelona, referente à segunda jornada do Grupo G, marcada para o dia 28.

Além do confronto europeu com o Dínamo Kiev, CR7 falhará ainda os jogos com o Crotone, o próximo, e o Verona, ambos para a Série A italiana.