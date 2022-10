Ronaldo quebra o silêncio após ser afastado do jogo com o Chelsea

Cristiano Ronaldo reagiu, esta quinta-feira, ao episódio do jogo com o Tottenham e ao afastamento do duelo com o Chelsea. O internacional português garante que "não mudou" e promete continuar a dar o máximo pelo Manchester United.

Numa época que está a ser tudo menos fácil para Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção nacional decidiu quebrar o silêncio depois da atitude polémica no duelo com o Tottenham - ao aperceber-se que não ia entrar, recolheu aos balneários ainda antes do apito final - e de uma alegada sanção do Manchester United, que em comunicado informou que o avançado ia estar afastado do duelo do próximo sábado, diante do Chelsea.

Numa nota publicada nas redes sociais, o jogador garantiu que "não mudou" e que pretende continuar a ser um exemplo para os mais jovens mas que, às vezes, "o calor do momento leva a melhor".

"Como sempre fiz ao longo da minha carreira, procuro viver e jogar de forma respeitadora com meus colegas, contra os meus adversários e com meus treinadores. Isso não mudou. Eu não mudei. Sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que tenho sido nos últimos 20 anos a jogar futebol de alto nível e o respeito sempre desempenhou um papel muito importante no meu processo de tomada de decisão. Comecei muito jovem, os exemplos dos jogadores mais velhos e experientes sempre foram muito importantes para mim. Por isso, mais tarde, procurei sempre dar o exemplo aos jovens que cresceram em todas as equipas que representei. Infelizmente, nem sempre é possível e às vezes o calor do momento leva a melhor. Neste momento, sinto que tenho de continuar a trabalhar muito em Carrington, apoiar os meus companheiros de equipa e estar pronto para tudo em qualquer jogo. Ceder à pressão não é uma opção. Nunca foi. Este é o Manchester United, e devemos ficar unidos. Em breve estaremos juntos novamente", referiu CR7 nas redes sociais.