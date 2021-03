Ronaldo reage pela primeira vez a derrota na Champions: "verdadeiros campeões nunca quebram"

R.N.C. Hoje às 13:15 Facebook

Cristiano Ronaldo reagiu pela primeira vez à derrota da Juventus, que ditou a eliminação do clube italiano da Liga dos Campeões, frente ao F. C. Porto. O futebolista deixou uma mensagem de força e alento nas redes sociais e subtilmente comentou as críticas: "felizmente, o futebol tem memória... e eu também! A história não pode ser apagada".

"Mais importante do que o número de quedas que levas na vida, é o quão rápido e forte voltas a ficar de pé... Os verdadeiros campeões nunca se quebram! O nosso foco já está em Cagliari, na luta da Serie A, na final da Copa Italiana e em tudo que ainda podemos alcançar esta temporada", escreveu o internacional português na sua página de Instagram, num texto acompanhado de uma fotografia num treino da Juventus.

Cristiano Ronaldo foi um dos principais alvos da imprensa desportiva italiana nos últimos dias. Na mensagem deste sábado, o jogador não perdeu a oportunidade para apontar o dedo, ainda que de forma subtil, aos que o culparam pela derrota da Juventus. "É verdade que o passado pertence aos museus (devo dizer! ), mas felizmente, o futebol tem memória... e eu também! A história não pode ser apagada, está escrita todos os dias com resiliência, espírito de equipa, persistência e muito trabalho", afirmou.