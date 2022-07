Ronaldo treina com o Manchester United e treinador garante que é opção para domingo

O craque português publicou, este sábado, nas redes sociais, uma foto a confirmar o regresso aos trabalhos com o Manchester United.

Pela primeira ver desde o regresso ao trabalho, Cristiano Ronaldo fez uma publicação com os companheiros do Manchester United um dia antes de, como já garantiu, regressar aos jogos pelos "red devils" diante do Rayo Vallecano, em mais um jogo de preparação, em Old Trafford.

Mais tarde, o treinador do clube inglês, Erik ten Hag, confirmou que o internacional português vai estar entre as opções para o duelo de amanhã."Cristiano Ronaldo faz parte da nossa equipa para amanhã, mas, tal como todos os outros, precisa de mais minutos nas pernas. Ele ainda não está em forma", afirmou.