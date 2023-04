JN Hoje às 21:04 Facebook

O Al Nassr e o Al Wehda estão, esta segunda-feira, a defrontar-se para as meias-finais da Taça do Rei e a equipa de Cristiano Ronaldo saiu para o intervalo em desvantagem (1-0). O internacional português não escondeu o descontentamento e dirigiu-se aos responsáveis do clube a pedir para que o relvado fosse regado para a segunda parte.

Veja o momento: