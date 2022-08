Ronaldo volta a ser associado a possível regresso ao Sporting

JN Hoje às 13:41 Facebook

A possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar ao Sporting esta época ressurge pelo jornal espanhol "AS", que coloca os leões e o Borussia Dortmund como potenciais interessados no internacional português.

A viver um arranque de temporada desastroso, o Manchester United parece ter atingido o limite na gestão da situação de Cristiano Ronaldo. Durante a pré-época, e mesmo após o avançado português se ter recusado a integrar a comitiva dos "red devils" na digressão à Tailândia e à Austrália, o clube inglês foi mantendo um discurso que apontava para a continuidade de CR7 em Old Trafford.

No entanto, as derrotas nas duas primeiras jornadas da Premier League terão reforçado a intenção de Ronaldo em deixar Manchester este verão, com o United a não colocar grandes entraves a essa possibilidade, ao contrário do que vinha acontecendo até aqui.

Mantendo o desejo de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, a Cristiano Ronaldo sobram poucas possibilidades para o conseguir. Segundo o jornal "AS", uma delas é o Sporting, hipótese que já havia sido adiantada em julho. Na altura, Rúben Amorim, técnico do clube lisboeta, desvalorizou os rumores, referindo que a realidade leonina "é outra".

Aos leões juntar-se-á o Borussia Dortmund, possibilidade ainda assim remota, uma vez que os alemães contrataram recentemente o avançado francês Anthony Modeste para suplantar a ausência de Sebastien Haller, que luta contra um tumor nos testículos.