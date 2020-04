Rooney: "Cristiano Ronaldo é um matador, Messi tortura antes de matar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:30 Facebook

O jogador inglês deixou este domingo elogios a Cristiano Ronaldo e Messi e, quando desafiado a escolher entre ambos, optou pelo craque argentino.

Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo foram companheiros de equipa no Manchester United durante seis épocas e o jogador inglês traçou as diferenças entre Messi e o craque português.

"Ronaldo é implacável na área, um matador, mas Messi tortura-te antes de matar-te. Com Messi, tens a impressão que ele está a divertir-se mais. Ambos mudaram completamente o jogo no que toca a golos marcados e penso que nunca vão ser igualados", começou por dizer em declarações ao "The Sunday Times". Quando desafiado a escolher entre ambos... a amizade ficou de lado.

"Apesar da minha amizade com Ronaldo, eu iria para Messi. É pela mesma razão que adorei ver Xavi e Scholes: são as coisas diferentes no jogo de Messi. Eu falei da compostura e não me lembro de ver Messi marcar quando rematou a bola o mais forte que pôde. Ele apenas enrola, torna isso tão fácil", acrescentou.