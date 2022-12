Sauditas garantem que Cristiano Ronaldo já assinou pelo Al Nassr

A Al-Arabiya, televisão da Arábia Saudita, avançou, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo já assinou pelo Al Nassr até 2025. Informação também foi avançada pela CBS, que avança para uma data de oficialização.

A novela entre o Al Nassr e Cristiano Ronaldo continua e há quem garanta que o enredo está mesmo perto do fim. A imprensa saudita garantiu, citando fontes do clube, que o avançado português já assinou mesmo contrato, até 2025. Poucos minutos depois da Al-Arabiya, canal de televisão, e o jornal saudita Ariyadhiah avançarem com a notícia, a CBS também adiantou mais informações.

Segundo a estação norte-americana, Cristiano Ronaldo vai ser oficializado apenas depois do jogo entre o Al-Nassr e o Al Khaleej, agendado para as 17.30 horas de sábado, 31 de dezembro. A mesma fonte garantiu, ainda, que o português vai viver em em Al Muhammadiyah, Riade.

O capitão da seleção nacional está sem clube desde novembro, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United. A pouco tempo do arranque do Mundial do Catar, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornalista Piers Morgan na qual vincou não ter respeito pelo treinador Erik ten Hag e acusou os "red devils" de pararem no tempo.

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior. Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim", afirmou na época.