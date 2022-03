Só Neymar e Messi recebem mais do que Cristiano Ronaldo: conheça os valores

O jornal francês L'Équipe revelou, esta terça-feira, o salário bruto que cada futebolista recebe no final do mês e Cristiano Ronaldo só fica atrás dos dois jogadores do PSG.

Segundo a publicação francesa, o capitão da seleção nacional ganha 2,6 milhões de euros brutos por mês, apenas atrás de Neymar, que recebe 4,083 milhões mensais e Messi, com 3,375 milhões.

Tirando a liga francesa, Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago entre todos os campeonatos. Em Inglaterra, a seguir ao internacional português, é Kevin de Bruyne, do Manchester City, que mais ganha, com 2,06 milhões por mês. De Gea, companheiro de equipa de CR7, fecha o pódio com 1,93 milhões.

Em Espanha, ainda segundo a mesma publicação, é Piqué, central do Barcelona, que mais ganha no final de cada mês, com 2,33 milhões mensais, mais do que os 2,27 milhões de Bale e Hazard, ambos do Real Madrid.