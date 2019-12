Um mês depois, Cristiano Ronaldo volta a marcar mas não chega para a vitória

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:33 Facebook

Cristiano Ronaldo regressou aos golos, este domingo, frente ao Sassuolo, mas a "vecchia signora" não foi além do empate (2-2).

Leonardo Bonucci abriu o marcador aos 20 minutos, mas Jeremie Boga (23) e Francesco Caputo (47) conseguiram a reviravolta, valendo o golo de CR7 aos 67 minutos para a equipa de Turim empatar o encontro.

Com este resultado, a Juventus perdeu a liderança do campeonato italiano, já que o Inter recebeu e venceu o Spal por 2-1, passando a ter 37 pontos, mais um do que a equipa de Ronaldo.

Veja o golo do português: