United desfaz mistério sobre o novo festejo de Cristiano Ronaldo

Face à curiosidade suscitada, o Manchester United explicou a razão de Cristiano Ronaldo ter comemorado o golo apontado ao Everton entrelaçando as mãos e pousando-as no peito. Uma brincadeira que, realça o clube inglês, reforça o espírito de grupo.

A posição habitual de Cristiano Ronaldo nas viagens de autocarro do Manchester United serviu de inspiração ao próprio craque português, para protagonizar um novo festejo, no golo apontado no último domingo ao Everton, para a Premier League.

Após marcar, ao contrário do habitual salto com o "siiu", o internacional português parou, correu para uma das bandeirolas de canto do recinto e junto ao colega de equipa Antony, entrelaçou as mãos e pousou-as no peito, fechando os olhos.

Os festejos motivaram comentários de vária ordem e levaram o Manchester United a recorrer ao site oficial do clube para justificar as comemorações. As sestas de CR7 nas viagens de autocarro serviram de mote, dado que Ronaldo costuma descansar precisamente com as mãos entrelaçadas e pousadas no peito.

De acordo com os "red devils", a celebração tratou-se de uma brincadeira que surgiu no balneário da equipa. "Denota os laços entre os jogadores do plantel", realçou o clube inglês.

O golo de Cristiano Ronaldo, o primeiro na presente edição da Liga inglesa e o segundo na temporada, deu no último domingo ao Manchester United a vitória frente ao Everton (2-1), em Goodison Park, para a décima jornada da competição.

A começar, uma vez mais, entre os suplentes dos 'red devils' em jogos do campeonato, o ponta de lança luso entrou para render o lesionado Anthony Martial, aos 29 minutos, para se estrear a marcar na Premier League, aos 44 minutos, operando a reviravolta. Curiosamente, foi o golo número 700 do craque luso, por clubes, dando assim início a um novo estilo de comemorar cada remate certeiro...