United promete responder a Ronaldo quando "todos os factos forem esclarecidos"

Os responsáveis do Manchester United pretendem esclarecer por completo a situação antes de agir perante as declarações de Cristiano Ronaldo ao jornal "The Sun".

Num curto comunicado, publicado no seu sítio oficial, o Manchester United promete rebater as declarações de Cristiano Ronaldo ao jornal "The Sun" quando "todos os factos forem esclarecidos".

"Continuamos focados na preparação da segunda metade da temporada e em manter a união entre jogadores, treinador, staff e adeptos", acrescentou o clube inglês.

Segundo a estação televisiva "Sky Sports", os responsáveis do Manchester United procuram aconselhamento jurídico antes de tornarem pública qualquer posição relativamente ao caso.

Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista a Piers Morgan, jornalista do "The Sun", na qual garantiu que se sentiu "traído" pelos "red devils" e criticou o treinador, Erik ten Hag.

"O clube parou no tempo, está tudo igual desde que eu saí, em 2009. O ginásio, a tecnologia, jacuzzi, até a cozinha... Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se não tem respeito por mim, eu nunca terei respeito por ele. Se não tiveres respeito por mim, eu nunca terei respeito por ti", referiu o internacional português.