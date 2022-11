Visado de Ronaldo diz que Unted deve rescindir com o português

O ex-jogador inglês Gary Neville, um dos visados na entrevista de Cristiano Ronaldo, reagiu às palavras do português e vincou que o Manchester United deve rescindir com avançado.

A primeira parte da entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan já foi transmitida e, nos primeiros 45 minutos, além de ter dito que o Manchester United "parou no tempo", o internacional português respondeu a Gary Neville e Rooney, dois ex-atletas com quem o avançado jogou no clube inglês e têm criticado CR7.

"As pessoas podem ter opinião, mas não sabem o que realmente acontece, por exemplo, dentro do centro de treinos, na área de Carrington e até na minha vida. Eles não deviam ouvir apenas um ponto de vista, mas também o meu. É fácil criticar, mas se não sabes a história toda é fácil. Eles não são meus amigos. É duro quando vês pessoas que partilharam o balneário contigo, não é bom", afirmou Cristiano Ronaldo.

Gary Neville já reagiu às palavras do internacional português e não tem dúvidas: o Manchester United tem de rescindir contrato com CR7, para não abrir qualquer precedente.

"Não acho que o Cristiano queira voltar depois disto. Para ser justo, esta entrevista era tudo o que ele precisava para pôr um prazo na saída do Manchester United. Ele sabia que isto ia ser falado e que seria o fim dele no clube. O interessante é que ele disse o que disse, criticou toda a gente, os jogadores, treinador, administração, os donos. Se fazes isso em qualquer negócio, se criticas o teu chefe e os donos da empresa, o emprego não vai estar lá para ti no futuro", afirmou Neville à Sky Sports, questionando a atitude dos "red devils".

"Questiono-me o que é o que o Manchester United está a fazer, porque a realidade é que eles sabem que têm de rescindir o contrato do Cristiano, ou então estão a abrir um precedente para que qualquer jogador possa criticar o clube no futuro. Concordo com algumas das coisas que o Cristiano disse, muitos adeptos também concordarão, mas a realidade é que se fores um empregado e dizes essas coisas da tua empresa, o teu contrato tem de ser terminado. Provavelmente o Cristiano também quer isso, mas não precisava de acabar desta forma. As duas partes podiam ter-se reunido há algumas semanas e podiam ter encontrado um caminho para resolver um problema, mas basicamente encurralaram-se ambos num canto", concluiu.